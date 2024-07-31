В три новые пятиэтажки переселят людей из аварийного жилья в Братске

— Строительная готовность блок-секций составляет 99%, ввод ожидается во второй половине августа текущего года. Сейчас дома находятся на этапе получения заключений о соответствии проектной документации. Всего с 2021 года в Братске переселено более 500 человек из более чем 13 тыс. кв. м. аварийного жилья. В новые квартиры на улице Котельной заедут еще 361 человек, — рассказал министр строительства Иркутской области Александр Галкин.