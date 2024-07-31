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Минэкологии утвердило список товаров, подлежащих вторичной переработке

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Список содержит кодовые номера и символы для таких материалов, как пластмасса, бумага, металлы, стекло, композитные материалы, батареи и аккумуляторы, а также строительные отходы, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Разработчики списка, Минэкологии и Агентство технического регулирования при Кабмине требуют, чтобы сведения об обязательной вторичной переработке указывались производителями и импортерами товаров.

По мере необходимости список будет пополняться.

Сообщается, что список составлен и утвержден 25 июня 2024 года в соответствии с указом президента от 4 января 2024 года о мерах по совершенствованию системы управления отходами.

Утвержденный перечень товаров-отходов, подлежащих обязательному повторному использованию, вступает в силу через 12 месяцев после утверждения.