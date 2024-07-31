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Доллар подешевел на торгах 31 июля

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 31 июля закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 473,95 тенге, снизивщись на 1,21 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня также понизился до 65,40 тенге (-0,03).

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 474,3−476,3 тенге, евро — по 512,5−516,5 тенге, российские рубли — по 5,33−5,45 тенге.

Вместе с тем мировые цены на нефть растут на торгах 31 июля.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на октябрь на электронных торгах ICE Futures выросла на 2,02%, до 79,65 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на сентябрь подорожали на 2,21%, до 76,38 доллара за баррель.

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