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Азиатский банк развития предоставит Узбекистану 400 миллионов долларов для развития финансового рынка и энергосектора

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. АБР одобрил два займа в размере 400 миллионов долларов для укрепления финансовых рынков и развития устойчивого энергетического сектора Узбекистана, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Заем в размере 300 миллионов долларов предназначен для бюджетной поддержки улучшения структуры, правовой и нормативной базы и управления энергетическим сектором. Он также стимулирует реформы по снижению выбросов углерода и повышению энергоэффективности.

Заем в размере 100 миллионов долларов поможет оптимизировать финансовые транзакции и услуги и будет способствовать росту рынков капитала и денег Узбекистана. Среди ключевых инициатив программы — публикация комплексных рыночных данных в интернете для их прозрачности, а также закон о госдолге, который поддерживает выпуск облигаций для финансирования зеленых и социальных проектов.

Отметим, что Узбекистан присоединился к АБР в 1995 году, с тех пор банк предоставил стране займы, гранты и техническое содействие на сумму 12,5 миллиардов долларов.