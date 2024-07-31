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Глеб Никитин и Марат Хуснуллин обсудили строительство обхода Нижнего Новгорода

На встрече также обсуждался вопрос приведения в порядок региональных и местных дорог.

Источник: Марат Хуснуллин — Telegram

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провели совещание по развитию региона. Об этом заместитель председателя Правительства России сообщил в своем telegram-канале.

Марат Хуснуллин отметил Нижегородскую область за хорошие результаты по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». По его словам, в прошлом году дороги в регионе обновили с превышением показателей.

Кроме того, на встрече обсуждались вопросы строительства обходов Нижнего Новгорода, приведения в порядок региональных и местных дорог.

«Обсудили также участие региона в программах “Инфраструктурного меню”. С привлечением ИБК развиваем Нижегородское метро».

написал вице-премьер

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что замгубернатора Сергей Морозов поручил метростроевцам ускориться.

строительство