Глеб Никитин и Марат Хуснуллин обсудили строительство обхода Нижнего Новгорода

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и вице-премьер РФ Марат Хуснуллин провели совещание по развитию региона. Об этом заместитель председателя Правительства России сообщил в своем telegram-канале.
Марат Хуснуллин отметил Нижегородскую область за хорошие результаты по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». По его словам, в прошлом году дороги в регионе обновили с превышением показателей.
Кроме того, на встрече обсуждались вопросы строительства обходов Нижнего Новгорода, приведения в порядок региональных и местных дорог.
«Обсудили также участие региона в программах “Инфраструктурного меню”. С привлечением ИБК развиваем Нижегородское метро».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что замгубернатора Сергей Морозов поручил метростроевцам ускориться.