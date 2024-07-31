В самом центре Омска хотят построить квартал восьмиэтажек

Сегодня, 31 июля, архитектурно-градостроительный совет омской мэрии обсудил проект, о котором давно идут споры — застройку территории бывшей ТЭЦ-1 жилыми домами. Горожане, напомним, восприняли эту идею неоднозначно, а местное отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры даже начало собирать подписи против строительства жилых домов в этом знаковом месте.
Александр Асадов, глава архитектурного бюро, которое занималось разработкой проекта, рассказал, что на стрелке Иртыша и Оми появится ещё одна высотка.
«Архитекторы бюро изучили все проекты с 1990 года, знаковые здания рядом, а работа над проектом ведётся с 2021 года. Квартал по общемировому тренду должен выйти на реку зданием повышенной этажности — 25 метров», — цитирует его слова на совете «Трамплин».
Стоит отметить, что представленные на совет эскизы немного отличаются от тех, что демонстрировали ранее. Кроме того, на них можно увидеть дополнительный пешеходный мост через Омь. Входит ли он в проект — пока неясно.