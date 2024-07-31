Новосибирцы при заключении контракта с Минобороны будут получать более 800 тысяч рублей

Граждане, подписавшие контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года на срок от одного года для выполнения задач СВО, получат 400 тыс. рублей.
Для жителей Новосибирской области, заключивших контракт с 1 июля текущего года, сумма выплаты составит 405 тыс. рублей, что в сумме дает 805 тыс. рублей.
В регионе продолжается комплектование воинских подразделений, где местные жители могут служить вместе с земляками, получая дополнительные выплаты и обучаясь востребованным специальностям, таким как оператор БПЛА. Подготовка этих специалистов осуществляется на базе региональной общественной организации «Звезда».
Дополнительную информацию о контрактной службе можно получить по бесплатному номеру «горячей линии» 117.