Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы при заключении контракта с Минобороны будут получать более 800 тысяч рублей

Сегодня, 31 июля, Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате военнослужащим, заключившим контракт на службу в ВС РФ.

Источник: пресс-служба правительства Новосибирской области

Граждане, подписавшие контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года на срок от одного года для выполнения задач СВО, получат 400 тыс. рублей.

Для жителей Новосибирской области, заключивших контракт с 1 июля текущего года, сумма выплаты составит 405 тыс. рублей, что в сумме дает 805 тыс. рублей.

В регионе продолжается комплектование воинских подразделений, где местные жители могут служить вместе с земляками, получая дополнительные выплаты и обучаясь востребованным специальностям, таким как оператор БПЛА. Подготовка этих специалистов осуществляется на базе региональной общественной организации «Звезда».

Дополнительную информацию о контрактной службе можно получить по бесплатному номеру «горячей линии» 117.