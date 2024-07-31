ВС РФ принял решение по делу о застройке Заельцовского бора в Новосибирске

Верховный суд отменил решение нижестоящих инстанций, которые фактически разрешили строительство в Заельцовском бору Новосибирска. Об этом 31 июля сообщило издание pravo.ru.
Застройщик пытался оспорить отказ мэрии в выдаче разрешения на строительство на участках, которые находятся в особо охраняемой природной территории. ВС подчеркнул, что нахождение участков в функциональной зоне рекреационного назначения исключает возможность их застройки. Кроме того, ВС уточнил, что вид разрешенного использования (ВРИ) участка отражается в ЕГРН, а не в градостроительном плане, и проверяется на дату выдачи разрешения, а не на дату выдачи плана.
«Учитывая указанные обстоятельства, многоквартирная среднеэтажная комплексная застройка на территории охраняемой территории нарушит установленный правовой режим особой охраны лесного парка “Заельцовский бор”, — заключил Верховный суд РФ, отменил решения и отправил дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Новосибирской области.
Напомним, в феврале 2024 года Новосибирский областной суд подтвердил охранный статус Заельцовского бора.
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