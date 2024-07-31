ВС РФ принял решение по делу о застройке Заельцовского бора в Новосибирске

Застройщик пытался оспорить отказ мэрии в выдаче разрешения на строительство на участках, которые находятся в особо охраняемой природной территории. ВС подчеркнул, что нахождение участков в функциональной зоне рекреационного назначения исключает возможность их застройки. Кроме того, ВС уточнил, что вид разрешенного использования (ВРИ) участка отражается в ЕГРН, а не в градостроительном плане, и проверяется на дату выдачи разрешения, а не на дату выдачи плана.