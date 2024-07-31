В Пермском крае новым бойцам СВО единовременно выплатят 400 тысяч рублей

Бойцы СВО из Пермского края, заключившие контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года, будут получать единовременную выплату в 400 тысяч рублей.
Об утверждении новой выплаты в своём телеграм-канале рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Как сообщает глава региона, указ об единовременной выплате был подписан и издан президентом РФ Владимиром Путиным 31 июля. Согласно документу, участники СВО, которые заключат контракт с 1 августа по 31 декабря 2024 года, смогут получить единовременную выплату в размере 400 тысяч рублей.
«Владимир Владимирович также рекомендовал ввести соответствующую выплату в регионах. Краевым Министерству территориальной безопасности, Министерству труда и соцразвития и Министерству финансов поручил подготовить всю необходимую нормативную базу в течение двух дней», — рассказывает губернатор Пермского края Махонин.
Глава Прикамья также поручил министерствам обеспечить необходимую выплату жителям Пермского края, которые подписывают контракт с Минобороны РФ.