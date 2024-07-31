Льготная IT-ипотека продлена до 2030 года

Как отметил на заседании кабинета министров Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, для властей в приоритете укрепление кадрового потенциала в этой отрасли. С этой целью в стране продолжат принимать все необходимые меры, в том числе создавать условия для работы специалистов. Чтобы удержать кадры в регионах, государство не распространит действие программы на Москву и Санкт-Петербург.