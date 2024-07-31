Зарплаты в будущем году могут вырасти в среднем на 4,7%

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Правительство, составляя экономические планы на 2025 год, исходит из того, что что это завершающий год пятилетки, заявил на заседании президиума Совмина премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент Sputnik.
«…Реализация целевого сценария позволит обеспечить рост реальных денежных доходов населения на уровне 104% реальной зарплаты — 104,7%», — сказал премьер-министр.
Он добавил, что рост ВВП запланирован на 4,1%. Для этого планируются активные инвестиции, а также наращивание объемов экспорта товаров и услуг.
«…Прогноз соцэкономразвития должен учитывать задачи пятилетней программы, отвечать требованиям экономической безопасности и устойчивости государства и формировать условия для дальнейшего роста благосостояния населения…», — также отметил глава правительства.
По его мнению, целевые параметры развития на следующий год — традиционно напряженные. Это оправдано в условиях продолжающейся мобилизации экономики.
«Для правительства и Национального банка в качестве задач будут определены рост валового внутреннего продукта, увеличение реальных доходов населения, инвестиции в основной капитал, экспорт товаров и услуг и ограничение уровня инфляции», — пояснил премьер.
То есть по сути никаких новшеств, по сравнению с действующим на этот год набором показателей, нет.
Кроме того, премьер сообщил, что доходная часть бюджета в 2025 году, как ожидается, вырастет на 7,8%. Поступления в казну ожидаются в сумме 45,5 миллиарда рублей. По-прежнему прогнозируется дефицит.
«Это, соответственно, формирует и определенные риски сбалансированного финансирования важнейших государственных расходов, а также обеспечение основных субъектов экономики необходимыми ресурсами», — подчеркнул Головченко.