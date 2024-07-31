Зарплаты в будущем году могут вырасти в среднем на 4,7%

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Правительство, составляя экономические планы на 2025 год, исходит из того, что что это завершающий год пятилетки, заявил на заседании президиума Совмина премьер-министр Беларуси Роман Головченко, передает корреспондент Sputnik.