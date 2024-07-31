Власти Беларуси рассчитывают на рост ВВП свыше 4% в 2025 году

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Основные параметры прогноза социально-экономического развития на следующий год разрабатывали, исходя из оценок развития мировой экономики, заявил журналистам в среду министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь, передает корреспондент Sputnik.
«В последние годы ставим перед собой такую задачу — развиваться более динамично, более ускоренными темпами, чем мир», — сказал он.
По его словам, прогноз по уровню внутреннего валового продукта на 2025 год — 4,1%.
Чеботарь отметил, что это будет достигаться за счет трех основных направлений: производственной, экспортной и инвестиционной программ.
«С регуляторами из отраслей мы согласовали основные параметры производства товарных позиций, в том числе в сельском хозяйстве», — пояснил глава Минэкономики.
Предполагается, например, получение не менее 10 миллионов тонн зерна, 5 миллионов тонн сахарной свеклы.
По экспорту, как и ранее, заложена диверсификация рынков сбыта. Ключевым останется нынешний основной партнер — Российская Федерация. «Ставим задачу сохранить и свое присутствие на этом рынке по основным товарам», — подчеркнул Чеботарь.
Ожидается прирост экспорта в страны Азии более чем на 10%, Африки — свыше 20%.
Планы на текущий год по росту ВВП — 3,8%, а рост доходов населения — на 3,5%, уровень инфляции — не более 6%. То есть планы на 2025 год предполагают более динамичный рост ключевых показателей и замедление темпов инфляции.
Кроме того, по итогам текущего года номинальная начисленная зарплата должна составить 2087 рублей, в бюджетном секторе — 1634.