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В Свердловской области закрылся Тавдинский хлебозавод после 87 лет работы

В Тавде (Свердловская область) закрылся Тавдинский хлебозавод, который проработал 87 лет. Об этом сообщил портал E1.ru со ссылкой на директора предприятия Андрея Поломарчука.

Источник: Коммерсантъ

«Завод не может больше работать по санитарным нормам, по правилам пожарной безопасности и охраны труда. Здание требует ремонта. Чтобы продолжать выпускать безопасный продукт, надо привести цеха в соответствие», — рассказал господин Поломарчук.

По его словам, предприятие производило небольшой объем продукции, так как в городе появились сетевые магазины. На заводе работали 17 человек, которым пообещали выплатить компенсацию в соответствии с ТК РФ. «Ъ-Урал» не удалось оперативно подтвердить информацию о закрытии у представителей завода.

По данным сервиса Kartoteka.ru, выручка АО «Тавдинский хлебзавод» в 2022 году составила 36.3 млн руб. (-4,2%), а чистая прибыль — 320 тыс. руб. (+62.4%).