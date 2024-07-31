В Свердловской области закрылся Тавдинский хлебозавод после 87 лет работы

По его словам, предприятие производило небольшой объем продукции, так как в городе появились сетевые магазины. На заводе работали 17 человек, которым пообещали выплатить компенсацию в соответствии с ТК РФ. «Ъ-Урал» не удалось оперативно подтвердить информацию о закрытии у представителей завода.