В Свердловской области закрылся Тавдинский хлебозавод после 87 лет работы

«Завод не может больше работать по санитарным нормам, по правилам пожарной безопасности и охраны труда. Здание требует ремонта. Чтобы продолжать выпускать безопасный продукт, надо привести цеха в соответствие», — рассказал господин Поломарчук.
По его словам, предприятие производило небольшой объем продукции, так как в городе появились сетевые магазины. На заводе работали 17 человек, которым пообещали выплатить компенсацию в соответствии с ТК РФ. «Ъ-Урал» не удалось оперативно подтвердить информацию о закрытии у представителей завода.
По данным сервиса Kartoteka.ru, выручка АО «Тавдинский хлебзавод» в 2022 году составила 36.3 млн руб. (-4,2%), а чистая прибыль — 320 тыс. руб. (+62.4%).