Новосибирцам назвали вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в июле

Жителям Новосибирска назвали 16,4 тысяч летних вакансий, на которых можно заработать свыше 100 тысяч рублей в месяц. По данным аналитиков портала hh.ru, каждая третья вакансия предлагает такую оплату труда (32%). Каждая пятая из этих предложений предполагает вахтовый метод (22%).
— В июле в Новосибирской области было открыто почти 16,4 тысячи вакансий с предлагаемой заработной платой в 100 тысяч рублей и более это 32% от всех вакансий. 22% от «дорогих» вакансий предполагают вахтовый метод работы, однако, подавляющее большинство из них дают возможность трудоустроиться в родном регионе, — информирует портал онлайн-рекрутинга.
Среди высокооплачиваемых вакансий без вахтового метода платформа перечислила 12 должностей. Оплата труда варьируется от 200 до 600 тысяч рублей. Среди них: водитель категории Е, хирург-имплантолог, сборщик мебели.
— Коммерческий директор, от 600 000 до вычета налогов; хирург-имплантолог, от 600 000 на руки; ведущий менеджер по коммерческой недвижимости, от 400 000 на руки; директор по продажам, от 200 000 на руки; региональный менеджер по продажам национальным клиентам, от 250 000 до вычета налогов; руководитель направления отдела продаж и развития крупного корпоративного бизнеса, от 250 000 до вычета налогов; водитель категории Е, от 175 000 до 320 000 до вычета налогов; менеджер по исходящим продажам платежного сервиса (интернет-эквайринг), от 135 000 до вычета налогов; старший менеджер по привлечению корпоративных клиентов, от 125 000 до вычета налогов; начинающий менеджер по продаже новостроек, от 120 000 до вычета налогов; консультант 1С, от 100 000 до 140 000 на руки; сборщик мебели, от 100 000 до 250 000 на руки, — перечислили аналитики.
Исследователи также отметили, что чаще всего зарплату от 100 тысяч в Новосибирске получают менеджеры по работе с клиентами (16%), на втором месте строители (7%), далее — водители (6%), затем курьеры и врачи (5%).