Новосибирцам назвали вакансии с зарплатой от 100 тысяч рублей в июле

— Коммерческий директор, от 600 000 до вычета налогов; хирург-имплантолог, от 600 000 на руки; ведущий менеджер по коммерческой недвижимости, от 400 000 на руки; директор по продажам, от 200 000 на руки; региональный менеджер по продажам национальным клиентам, от 250 000 до вычета налогов; руководитель направления отдела продаж и развития крупного корпоративного бизнеса, от 250 000 до вычета налогов; водитель категории Е, от 175 000 до 320 000 до вычета налогов; менеджер по исходящим продажам платежного сервиса (интернет-эквайринг), от 135 000 до вычета налогов; старший менеджер по привлечению корпоративных клиентов, от 125 000 до вычета налогов; начинающий менеджер по продаже новостроек, от 120 000 до вычета налогов; консультант 1С, от 100 000 до 140 000 на руки; сборщик мебели, от 100 000 до 250 000 на руки, — перечислили аналитики.