Срок сдачи проблемного дома «Скала» в Краснодаре сдвинулся на конец 2025 года

В «Скале» должны были находиться 426 апартаментов, под которые планировалось создать 532 парковочных места. Общая площадь коммерческих помещений — 5,1 тыс. кв. м. Все это должно было разместиться на земельном участке площадью 3,4 тыс. кв. м. Согласно опубликованной проектной декларации от 11 января 2017 года, стоимость реализации проекта должна была составить почти 1,2 млрд. рублей. Там же сообщалось о привлечении застройщиком 1,4 млрд руб. кредита.