Срок сдачи проблемного дома «Скала» в Краснодаре сдвинулся на конец 2025 года

Об этом сообщается на сайте Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС).
При этом выдача ключей запланирована на конец сентября 2026 года. Перепроверить эти данные непосредственно у застройщика ООО «СЗ “Твое место”» (входит в ГК «Аксис») «Ъ-Кубань» не удалось — по указанным в официальных ресурсах телефонам на телефонные звонки не отвечают.
Ранее «Ъ-Кубань» писал, что изначально застройщик ООО «Кэпитал инвест» планировал возвести центр до 2017 года. Проект «Скала» предполагал строительство «Многофункциональный центр с помещениями “Высшей школы бизнеса” с подземной автостоянкой в 22 надземных этажа и три подземных.
В «Скале» должны были находиться 426 апартаментов, под которые планировалось создать 532 парковочных места. Общая площадь коммерческих помещений — 5,1 тыс. кв. м. Все это должно было разместиться на земельном участке площадью 3,4 тыс. кв. м. Согласно опубликованной проектной декларации от 11 января 2017 года, стоимость реализации проекта должна была составить почти 1,2 млрд. рублей. Там же сообщалось о привлечении застройщиком 1,4 млрд руб. кредита.
Но потом из-за судебных споров, связанных с понуждением застройщика сократить этажность объекта до 19, власти кубанской столицы продлили срок действия разрешения на строительство до конца 2021 года, а затем — до конца 2024 года.
Впоследствии место застройщика заняло ООО «СЗ “Твое место”», которое опубликовало проектную декларацию с новыми сроками ввода объекта в эксплуатацию. Хотя сведений о новых изменениях в разрешение на строительство в ЕИСЖС нет. В начале года СМИ со ссылкой на пресс-службу компании сообщили, что Банк Дом.рф выделил новому застройщику проектное финансирование в 1,5 млрд руб.
Согласно данным информационной системы «СПАРК-Интерфакс» ООО СЗ «Твое место» зарегистрировано в пгт Энем Тахтамукайского района Адыгеи в 2022 году, имеет уставный капитал в 10 тыс. руб., чистые активы фирмы составляют 505 млн руб., в минувшем году компания зафиксировала 12,6 млн руб. убытка. Единственным бенефициаром и руководителем застройщика является Руслан Ханаху. Его доля находится в залоге у Банка Дом.РФ.
В среду новый застройщик опубликовал аудиторское заключение ООО «Аудиорская компания “Независимый эксперт”» за 2023 год. Согласно документу, общие затраты на строительства объекта составляют 1,3 млрд руб. Аудитор заключил, что финансовая отчетность общества корректна.