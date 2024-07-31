Селиверстов: в сентябре планируется поднять зарплату некоторым бюджетникам

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Зарплаты медицинских работников удалось поднять до запланированного уровня, сообщил в среду журналистам министр финансов Беларуси Юрий Селиверстов, передает корреспондент Sputnik.
«Сейчас с сентября (необходимо — Sputnik) чуть больше поднять заработную плату тем категориям бюджетников, которые немножко не дотягивают до плановых заданий», — добавил он.
Министр пояснил, что среди основных категорий бюджетников не только медики, но и учителя. Есть у властей и определенные параметры по зарплатам работников социальной сферы и культуры.
Бюджет-2025
Министр рассказал и о планах по бюджету и новой редакции Налогового кодекса. По его словам, новых существенных фискальных мер власти вводить не собираются. Селиверстов напомнил, что еще в 2023 году были подготовлены документы, которые вступили в силу с текущего года.
«Часть из них носит отложенный характер по повышенным ставкам налогов. По сути, их поступление в бюджет начнется со следующего года», — обратил внимание глава ведомства.
Он также сообщил, что традиционно бюджет на 2025 год планируется с дефицитом.
«Часть (дефицита — Sputnik) связана с тем, что мы привлекаем ресурсы на реализацию мероприятий, которые осуществляются за счет заемных средств, в том числе от Российской Федерации», — пояснил Селиверстов.
Что касается расходов, то еще больше денег выделят на дороги, ремонт улиц и строительство жилья.
Министр подтвердил, что пока бюджет-2024 выполняется без дефицита, но рано говорить о том, что в целом по итогам его не будет. По его словам, в любом случае в текущем и следующем году государство намерено выполнить все свои социальные обязательства.