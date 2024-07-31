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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук на фоне скандала уехала в Беларусь

Основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук, переживающая скандальный развод с мужем, 31 июля сообщила, что уехала с дочерьми отдыхать в Беларусь, передает Zakon.kz.

Источник: Telegram/bakalchuktatyana

Об этом она написала в своем Telegram-аккануте.

«Отдыхаю (и немного работаю) с девочками в Беларуси. Какая же это красивая страна! Каждый раз приезжаю и поражаюсь гостеприимству белорусской земли, тому, как они бережно хранят нашу общую историю. Рада, что теперь и дочки увидели», — сообщила гендиректор Wildberries.

По ее словам, сегодня они побывали в комплексе «Линия Сталина», а также она собирается съездить в Брестскую крепость в ближайшие дни.

«Очень хочется показать девочкам и другие памятные места — тем более здесь они буквально в каждом городе!» — заключила Татьяна Бакальчук.

Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров 23 июля после встречи с мужем основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславом заявил, что в компании происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». На что Татьяна Бакальчук опровергла это заявление, заявив, что это не захват, а развод.

После Бакальчук заявила, что не является заложницей. А 31 июля подтвердила, что подала исковое заявление в суд о расторжении брака со своим мужем Владиславом.