Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук на фоне скандала уехала в Беларусь

Об этом она написала в своем Telegram-аккануте.
«Отдыхаю (и немного работаю) с девочками в Беларуси. Какая же это красивая страна! Каждый раз приезжаю и поражаюсь гостеприимству белорусской земли, тому, как они бережно хранят нашу общую историю. Рада, что теперь и дочки увидели», — сообщила гендиректор Wildberries.
По ее словам, сегодня они побывали в комплексе «Линия Сталина», а также она собирается съездить в Брестскую крепость в ближайшие дни.
«Очень хочется показать девочкам и другие памятные места — тем более здесь они буквально в каждом городе!» — заключила Татьяна Бакальчук.
Ранее сообщалось, что глава Чечни Рамзан Кадыров 23 июля после встречи с мужем основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук Владиславом заявил, что в компании происходит «откровенный и наглый рейдерский захват». На что Татьяна Бакальчук опровергла это заявление, заявив, что это не захват, а развод.
После Бакальчук заявила, что не является заложницей. А 31 июля подтвердила, что подала исковое заявление в суд о расторжении брака со своим мужем Владиславом.