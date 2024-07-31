Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук на фоне скандала уехала в Беларусь

«Отдыхаю (и немного работаю) с девочками в Беларуси. Какая же это красивая страна! Каждый раз приезжаю и поражаюсь гостеприимству белорусской земли, тому, как они бережно хранят нашу общую историю. Рада, что теперь и дочки увидели», — сообщила гендиректор Wildberries.