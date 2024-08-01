Как Крым свяжет Россию и Африку — эксперт

По словам Ирхина, Африка очень богата природными ресурсами, борьбу за которые сегодня ведут многие крупные мировые игроки. При этом она остается малоразработанным континентом, несмотря на то, что там присутствуют крупные компании, отметил политолог.
Чтобы успешно конкурировать на африканском континенте, выстраивая при этом взаимовыгодное сотрудничество с местными народами, России предстоит вспоминать советский опыт, считает Ирхин.
«Нужны ресурсы и идеи, которые будут конкурентны на этом пространстве. И, конечно, советский опыт в этом плане является драгоценным, его нужно припоминать», — отметил он.
Поскольку в основе международных отношений всегда лежит экономика, а построение наших эффективных коммуникаций с Африкой традиционно проходило через Черное и Средиземное моря, наладить связь по новым правилам, которые диктует современная геополитическая обстановка, способен Крым и в целом Юг России, считает Ирхин.
«Крым и Юг России — это окно для нас именно в Африку. Возможность построения прямой коммуникации с африканским континентом, которая имеет экономически оправданную историю».
Ранее постоянный представитель РК при президенте России, вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов высказал мнение, что Африка «откроет» новые безопасные маршруты в Россию через Крым.
По итогам Ялтинского международного форума, прошедшего в ноябре 2023 года, он заявил РИА Новости Крым, что соответствующие договоренности уже есть, но для утверждения новых судоходных маршрутов «потребуются определенные федеральные решения».