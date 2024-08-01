В Ростовской области зафиксировали нашествие саранчи

Чтобы не допустить массового распространения этих насекомых, будут вести мониторинг. При появлении скоплений вредителей местных жителей просят обрабатывать участки химикатами. Для этого подойдут инсектициды на основе имидаклоприда, дифлубензурона, гамма-цигалотрина, лямбда-цигалотрина, фипронила, альфа-циперметрина. Обработки лучше всего проводить ранним утром или вечером, когда активность саранчовых снижена.