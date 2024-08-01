В Ростовской области зафиксировали нашествие саранчи

Ростовскую область атаковала азиатская перелетная саранча. Об этом 31 июля сообщили в донском Россельхозцентре.
Во время фитосанитарного обследования в Приазовской природно-сельскохозяйственной зоне обнаружили взрослые особи насекомых. Некоторые из них были мертвы. По мнению специалистов, имаго появились на Дону в результате миграций из сопредельных регионов.
— Вероятность миграций саранчовых вредителей сохранится до конца лета, — отметили в ведомстве.
Чтобы не допустить массового распространения этих насекомых, будут вести мониторинг. При появлении скоплений вредителей местных жителей просят обрабатывать участки химикатами. Для этого подойдут инсектициды на основе имидаклоприда, дифлубензурона, гамма-цигалотрина, лямбда-цигалотрина, фипронила, альфа-циперметрина. Обработки лучше всего проводить ранним утром или вечером, когда активность саранчовых снижена.