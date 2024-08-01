Все банковское становится явным

В ходе рассмотрения обособленного спора истец доказывал еще и факт аффилированности ООО «ППК “Реал”» с Василием Столбовым, который, будучи представителем конкурсного управляющего Экопромбанка, подписывал договоры с «Реалом». В частности, Арсений Грищенко указал, что в 2013 году господин Столбов работал директором ижевского ООО «Эксперт», а его со­владельцем был один из учредителей «Реала» Евгений Горбунов. К тому же удмуртская компания привлекалась к оказанию юридических услуг при банкротстве еще ряда банков, где интересы АСВ представлял Василий Столбов. При этом доходы «Реала» начиная с 2014 года выросли многократно. Одним из клиентов ППК «Реал» был омский Мираф-банк. В итоге арбитражный суд также счел, что действия представителя конкурсного управляющего в части выплаты компании вознаграждения были незаконными.