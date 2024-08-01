Все банковское становится явным

Арбитражный суд Пермского края частично удовлетворил иск кредитора обанкротившегося Экопромбанка Арсения Грищенко. Господин Грищенко просил признать незаконными действия Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по оплате юридических услуг в пользу ООО «ППК “Реал”». Кредитор полагает, что стоимость услуг была сильно завышена, а ООО аффилировано с экс-представителем конкурсного управляющего. В итоге Арсений Грищенко просил взыскать с АСВ в конкурсную массу должника свыше 142 млн руб. Суд удовлетворил иск частично — на сумму 63,329 млн руб. Представители агентства считают, что договоры были законными, а ущерба кредиторам нанесено не было. Кроме того, в АСВ убеждены, что истец пропустил срок давности. Собеседники «Ъ-Прикамье» говорят, что часть кредиторов намерена добиваться возбуждения уголовного дела по факту хищения средств.
Как следует из материалов арбитражного дела, юридические услуги признанному несостоятельным Экопромбанку удмуртское ООО «ППК “Реал”» оказывало в 2014—2020 годах. Всего компания получила от должника 177,924 млн руб. По мнению Арсения Грищенко и ряда других кредиторов, их стоимость сильно завышена и не является рыночной. Таким образом, излишне уплаченные денежные средства должны быть возвращены в конкурсную массу должника. Кроме того, истцы считают, что «Реал» необоснованно получил еще и 47,116 млн руб. В 2021 году господин Грищенко обратился в суд с требованием взыскать 173,9 млн руб. Позже эта сумма была скорректирована до 142,489 млн руб.
ОАО «АКБ “Экопромбанк”» оказалось в состоянии банкротства после отзыва лицензии в августе 2014 года. По состоянию на 1 июля текущего года сумма требований почти 1,7 тыс. кредиторов превышает 6,663 млрд руб. Среди них 3,634 млрд руб. составляют требования кредиторов первой очереди, 2,584 млрд руб.— второй. На удовлетворение кредиторов первой очереди должником направлено более 1,043 млрд руб.
В 2022 году Василий Столбов покинул должность представителя конкурсного управляющего Экопромбанка. В октябре прошлого года омские СМИ писали, что он стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в 2017—2018 годах. Сообщалось, что, будучи представителем АСВ при банкротстве банка СИБЭС, он якобы получил 3,5 млн руб. от представителя коммерческой организации за незаконное пользование имуществом должника. Об итогах расследования не сообщалось.
В ходе рассмотрения обособленного спора истец доказывал еще и факт аффилированности ООО «ППК “Реал”» с Василием Столбовым, который, будучи представителем конкурсного управляющего Экопромбанка, подписывал договоры с «Реалом». В частности, Арсений Грищенко указал, что в 2013 году господин Столбов работал директором ижевского ООО «Эксперт», а его совладельцем был один из учредителей «Реала» Евгений Горбунов. К тому же удмуртская компания привлекалась к оказанию юридических услуг при банкротстве еще ряда банков, где интересы АСВ представлял Василий Столбов. При этом доходы «Реала» начиная с 2014 года выросли многократно. Одним из клиентов ППК «Реал» был омский Мираф-банк. В итоге арбитражный суд также счел, что действия представителя конкурсного управляющего в части выплаты компании вознаграждения были незаконными.
Арсений Грищенко утверждал также, что основная часть предусмотренных документом работ носит несложный и необъемный характер. Он считает, что эти функции могла бы выполнить команда конкурсного управляющего. В рамках дела было назначено две экспертизы, одна из которых установила, что стоимость услуг «Реала» действительно значительно завышена.
Представители ООО и Агентства по страхованию вкладов с мнением кредитора не согласились. В ходе процесса Наталья Зайцева из АСВ отметила, что законодательством о банкротстве предусмотрено право привлекать специализированные организации для оказания в том числе и юридических услуг. По мнению ответчика, заключая договор с «Реалом», Василий Столбов действовал в рамках своих полномочий. При этом все расходы были включены в соответствующие сметы, часть из которых была согласована с комитетом кредиторов. Последний с заявлением о разрешении разногласий с конкурсным управляющим в суде не обращался.
Юристы «Реала» настаивали, что компании выплачено разумное вознаграждение в пределах рыночной стоимости услуг. По их мнению, экспертное заключение — однобокое и имеет существенные недостатки. Кроме того, представители АСВ и компании считают, что господин Грищенко пропустил срок исковой давности. В итоге суд удовлетворил иск частично. Согласно решению, АСВ должно вернуть в конкурсную массу Экопромбанка 63,329 млн руб.
Собеседник «Ъ-Прикамье», знакомый с позицией группы кредиторов банка, рассказал, что они намерены обратиться в правоохранительные органы с заявлением о возбуждении уголовного дела в отношении господина Столбова и других лиц, причастных к сделкам с «Реалом». «Они полагают, что экспертизой установлен факт незаконного вывода средств банка, что, по сути, является хищением», — пояснил источник.