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Минторговли Китая расширило ограничения на экспорт беспилотников

Министерство торговли Китая расширило меры по ограничению экспорта беспилотных летательных аппаратов и их компонентов в связи с контролем за торговлей товарами двойного назначения. Об этом стало известно 31 июля из пресс-релиза министерства.

Источник: РИА "Новости"

«Министерство коммерции Китая совместно с соответствующими ведомствами опубликовало заявление об оптимизации и корректировке мер экспортного контроля беспилотных летательных аппаратов, скорректировав стандарты контроля для некоторых важных компонентов Вышеуказанная политика будет официально введена в действие с 1 сентября», — говорится в тексте заявления.

Минторговли КНР подчеркнуло, что данные меры направлены на контроль товаров двойного назначения для борьбы с «незаконным использованием гражданских беспилотных летательных аппаратов в немирных целях».

Китай решил на два года ограничить экспорт комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и дронов гражданского назначения в августе 2023 года. Отмечалось, что данные меры связаны с опасением, что высокотехнологичные модели беспилотников могут быть использованы в военных целях. Подводя итоги, министерство коммерции подчеркнуло, что ограничения не нацелены против каких-либо конкретных государств или регионов.

Введение данных ограничительных мер привело к сокращению поставок китайских дронов на Украину. В связи с этим некоторые покупатели вынуждены провозить контрабандой или одалживать у знакомых из-за рубежа компоненты для беспилотников.

торговля