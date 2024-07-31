Минторговли Китая расширило ограничения на экспорт беспилотников

«Министерство коммерции Китая совместно с соответствующими ведомствами опубликовало заявление об оптимизации и корректировке мер экспортного контроля беспилотных летательных аппаратов, скорректировав стандарты контроля для некоторых важных компонентов Вышеуказанная политика будет официально введена в действие с 1 сентября», — говорится в тексте заявления.
Минторговли КНР подчеркнуло, что данные меры направлены на контроль товаров двойного назначения для борьбы с «незаконным использованием гражданских беспилотных летательных аппаратов в немирных целях».
Китай решил на два года ограничить экспорт комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и дронов гражданского назначения в августе 2023 года. Отмечалось, что данные меры связаны с опасением, что высокотехнологичные модели беспилотников могут быть использованы в военных целях. Подводя итоги, министерство коммерции подчеркнуло, что ограничения не нацелены против каких-либо конкретных государств или регионов.
Введение данных ограничительных мер привело к сокращению поставок китайских дронов на Украину. В связи с этим некоторые покупатели вынуждены провозить контрабандой или одалживать у знакомых из-за рубежа компоненты для беспилотников.