Минторговли Китая расширило ограничения на экспорт беспилотников

Китай решил на два года ограничить экспорт комплектующих для беспилотных летательных аппаратов и дронов гражданского назначения в августе 2023 года. Отмечалось, что данные меры связаны с опасением, что высокотехнологичные модели беспилотников могут быть использованы в военных целях. Подводя итоги, министерство коммерции подчеркнуло, что ограничения не нацелены против каких-либо конкретных государств или регионов.