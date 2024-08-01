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В Казахстане сократятся сроки назначения двух госпособий

Министерством труда и социальной защиты населения РК разработан проект приказа главы ведомства о внесении изменений и дополнений в действующие приказы, которые предусматривают сокращение сроков оказания госуслуг по назначению пособий по инвалидности по причинам общего заболевания или трудового увечья, а также единовременного пособия на погребение, передает ИА El.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Источник: EL.kz

Документ размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 14 августа.

В частности, проект приказа Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в приказ Заместителя Премьер-Министра — Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 июня 2023 года № 256 “Об утверждении Правил назначения и осуществления единовременной выплаты на погребение из средств республиканского бюджета” и приказ Заместителя Премьер-Министра — Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 июня 2023 года № 257 “Об утверждении Правил исчисления (определения) размеров, назначения, выплаты, приостановления, перерасчета, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца” разработан в целях приведения вышеуказанных НПА в соответствие с Социальным кодексом РК, а также в связи с автоматизацией процессов формирования, назначения и утверждения государственных социальных пособий по инвалидности по причинам общего заболевания или трудового увечья, а также единовременного пособия на погребение.

Документом предусматривается сокращение сроков оказания государственной услуги по назначению вышеуказанных пособий через портал электронного правительства или в проактивном формате с семи до одного рабочего дня.

Принятие проекта приказа не повлечет предполагаемых социально-экономических, правовых и (или) иных последствий.

Подробнее с проектом приказа можно ознакомиться на портале «Открытые НПА».

экономика