В Казахстане сократятся сроки назначения двух госпособий

В частности, проект приказа Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в приказ Заместителя Премьер-Министра — Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 июня 2023 года № 256 “Об утверждении Правил назначения и осуществления единовременной выплаты на погребение из средств республиканского бюджета” и приказ Заместителя Премьер-Министра — Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 27 июня 2023 года № 257 “Об утверждении Правил исчисления (определения) размеров, назначения, выплаты, приостановления, перерасчета, возобновления, прекращения и пересмотра решения о назначении (отказе в назначении) государственных социальных пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца” разработан в целях приведения вышеуказанных НПА в соответствие с Социальным кодексом РК, а также в связи с автоматизацией процессов формирования, назначения и утверждения государственных социальных пособий по инвалидности по причинам общего заболевания или трудового увечья, а также единовременного пособия на погребение.