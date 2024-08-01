В Башкирии за минувший год число самозанятых выросло на 22 процента

В Башкирии за минувший год более чем на пять процентов увеличилось число предприятий малого и среднего бизнеса. Если в июле прошлого года таких предпринимателей насчитывалось 126 тысяч человек, то в 2024-м эта цифра достигла 132,3 тысячи. По информации единого реестра малого и среднего бизнеса, это превышает среднероссийский показатель.
— При этом количество средних предприятий увеличилось на шесть процентов, а малых — на 1,3 процента, что говорит о качественном росте наших предпринимателей, — отметил руководитель башкирского Кабмина Андрей Назаров.
По словам г-на Назарова, региональные власти стремятся создавать комфортные условия для развития бизнеса.
— В этом им помогают различные меры государственной поддержки, — сообщил он.
Более 226 тысяч жителей Башкирии являются самозанятыми. Эта категория предпринимателей показала наибольший рост — он составил около 22 процентов по сравнению с 2023 годом. В регионе зарегистрировано 578 бизнесменов, работающих в социальной сфере. Это на 1,4 процента больше, чем в прошлом году.
— Важными элементами инфраструктуры поддержки предпринимательства в регионе являются центры «Мой бизнес», — сообщила министр предпринимательства и туризма Башкирии Зухра Гордиенко. — По итогам первого полугодия 2024 года специалисты центров предоставили действующим и начинающим предпринимателям региона более пяти тысяч услуг.
— В рамках национального проекта в Башкирии реализуются три региональных проекта — «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами», «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» и «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», — добавили в пресс-службе башкирского Кабмина.