В Башкирии за минувший год число самозанятых выросло на 22 процента

В Башкирии за минувший год более чем на пять процентов увеличилось число предприятий малого и среднего бизнеса. Если в июле прошлого года таких предпринимателей насчитывалось 126 тысяч человек, то в 2024-м эта цифра достигла 132,3 тысячи. По информации единого реестра малого и среднего бизнеса, это превышает среднероссийский показатель.