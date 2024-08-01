На челябинских автозаправках вновь выросли ценники на бензин

Наиболее сильно поправился в цене автомобильный бензин марки АИ-95. За неделю стоимость его литра на челябинских заправках увеличилась на 37 копеек, средняя цена достигла уровня в 54,53 ₽ Самый ходовой бензин марки АИ-92 вырос в цене на 28 копеек, его средний ценник на конец прошлой недели был равен 49,41 ₽ за один литр. На 9 копеек за неделю подорожал бензин марки АИ-98 (и выше), теперь его литр стоит в среднем 70,35 ₽ Дизельное топливо подорожало за последние семь дней на 16 копеек, его средняя цена сейчас составляет 64,60 ₽ за один литр.