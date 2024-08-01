Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске ремонтируют пешеходный мост через дамбу Димитровского моста

Пешеходный мост был закрыт для прохода 10 июля.

Источник: Сиб.фм

В Новосибирске стартовал ремонт пешеходного моста через дамбу Димитровского моста, сообщает мэрия города. В настоящее время на объекте проводятся подготовительные работы, включая ремонт плит прохожей части.

По информации пресс-центра администрации, уже демонтирован старый бетон, и началась подготовка к восстановлению покрытия с использованием ремонтных составов. В августе подрядчик планирует приступить к ремонту пролетного строения моста и опор лестничных сходов.

Пешеходный мост был закрыт для прохода 10 июля. Для удобства горожан организован временный обход, расположенный в ста метрах под проездом Энергетиков на левом берегу.