В Новосибирске ремонтируют пешеходный мост через дамбу Димитровского моста

В Новосибирске стартовал ремонт пешеходного моста через дамбу Димитровского моста, сообщает мэрия города. В настоящее время на объекте проводятся подготовительные работы, включая ремонт плит прохожей части.
По информации пресс-центра администрации, уже демонтирован старый бетон, и началась подготовка к восстановлению покрытия с использованием ремонтных составов. В августе подрядчик планирует приступить к ремонту пролетного строения моста и опор лестничных сходов.
Пешеходный мост был закрыт для прохода 10 июля. Для удобства горожан организован временный обход, расположенный в ста метрах под проездом Энергетиков на левом берегу.