Магазин «Доступная рыба» в Хабаровске изменил время работы

С 1 августа фирменный павильон «Доступная рыба» «Крайрыбакколхозсоюза» меняет расписание работы по многочисленным просьбам хабаровчан. Оно становится более удобным, так как продлевается на час, чтобы все могли успеть купить дальневосточную рыбу и морепродукты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Теперь магазин будет открыт с 11:00 до 19:00, у него три дня выходных — понедельник, вторник и среда. Купить здесь можно до 10 килограммов лосося и кальмаров, если надо сразу так много. Наше издание писало об открытии в Хабаровске еще одного магазина доступной рыбы в центре Хабаровска.
Вот цены рыбной продукции и морепродуктов для покупателей:
— навага — не выше 60 ₽/кг;
— сельдь тихоокеанская — не выше 55 ₽/кг;
— сельдь тихоокеанская нерестовая — не выше 59 ₽/кг;
— камбала — не выше 89 ₽/кг;
— мойва — не выше 160 ₽/кг;
— кальмар — не выше 145 ₽/кг;
— сардина иваси — не выше 40 ₽/кг;
— горбуша и гольцы — не выше 180 ₽/кг.
Магазин работает по адресу: Хабаровск, Амурский бульвар, 18.