Магазин «Доступная рыба» в Хабаровске изменил время работы

Теперь магазин будет открыт с 11:00 до 19:00, у него три дня выходных — понедельник, вторник и среда. Купить здесь можно до 10 килограммов лосося и кальмаров, если надо сразу так много. Наше издание писало об открытии в Хабаровске еще одного магазина доступной рыбы в центре Хабаровска.