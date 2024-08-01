В Башкирии 115 педагогов получат премию за учеников-стобалльников ЕГЭ

— Дети знают, что им нужно сдать экзамен, — сообщает она. — Родители же накручивают сами себя и детей. И все вместе начинают переживать. Человек, который пришел сдавать экзамен, должен понимать, что, если он прекрасно знает материал, волноваться не о чем. Вспомним, как до введения ЕГЭ дети сдавали несколько экзаменов, а потом приходили в вуз и сдавали эти же экзамены по новой. Теперь ребенок сдает экзамен один раз. Ему не нужно заново переживать по этому поводу и заново проходить вступительные испытания.