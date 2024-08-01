В Башкирии 115 педагогов получат премию за учеников-стобалльников ЕГЭ

В Башкирии значительно увеличилось число выпускников, набравших максимальный балл на едином государственном экзамене. О том, как учителя добились таких впечатляющих результатов и почему система ЕГЭ намного лучше, чем обычные экзамены, рассказала главный специалист-эксперт государственной итоговой аттестации министерства образования и науки РБ Ирина Иванова.
— Действительно, в Башкирии 2024 год — рекордный по числу стобалльников: 155 стобалльных результатов, — рассказала Ирина Владимировна. — В прошлом году было 82. В 2023-м году было всего два мультистобалльника — то есть двое детей набрали по двум предметам 100 баллов. В этом году их 11 человек.
Кроме этого, в Башкирии увеличилось число призеров и победителей Всероссийской олимпиады школьников.
— И это просто невероятная цифра — 52 человека, — отмечает г-жа Иванова. — Дети у нас замечательные, удивительные. Мы думаем, что они достигли таких результатов, потому что в республике очень многое делается для улучшения качества образования и повышения интереса к учебе.
По словам Ирины Ивановой, также улучшилось качество подготовки к государственной аттестации.
— Но при этом повысилась и мотивация выпускников сдать экзамены хорошо, — полагает она. — Детям интересно, дети понимают, куда они хотят поступить. Ведь если ребенок чего-то не хочет, переубедить его очень сложно. Мотивируют выпускников и учителя. Учителя к тому же, согласно указу главы РБ Радия Хабирова, на протяжении четырех лет получают премию в размере 50 тысяч рублей, если их ученики набрали 100 баллов на ЕГЭ. Так что этот результат достигнут в том числе и благодаря этой премии.
Г-жа Иванова уверена, что педагоги, видя, что их коллеги получают эти деньги, теперь имеют дополнительную мотивацию лучше готовить учеников к экзамену.
— Если в прошлом году премировали 75 учителей, то в этом их стало 115, — говорит она.
Ирина Владимировна напомнила, что «стобалльники, которые поступают в вузы на территории Башкирии, тоже получают премию в размере 150 тысяч рублей».
— Сейчас в Башкирии готовят изменения в указ, которые позволят получать премии и призерам всероссийских олимпиад, не набравшим ста баллов по ЕГЭ, — сообщила она. — В прошлом году премию за то, что предпочли башкирские вузы, получили 15 стобалльников. В этом году, мы думаем, их будет больше. А в 2021 году, когда только начали выплачивать премию, ее получили 32 человека.
Башкирские вузы, отмечает эксперт, также заинтересованы в том, чтобы талантливые дети пришли учиться к ним, а не уезжали в Москву и Питер.
— Поэтому стараются привлечь их, — поясняет Ирина Владимировна. — За талантливых детей конкурируют и предприятия Башкирии. Они сейчас приходят в вузы, мотивируют учеников, чтобы после окончания высшего учебного заведения приходили работать к ним.
В этом году в Башкирии выпускники школ, которые хотели улучшить свои результаты по ЕГЭ, могли пересдать экзамены в июле. По итогам таких повторных испытаний в республике добавилось два стобалльника по химии.
— Но были те, кто ухудшил результаты, потому что первый результат аннулируется, — сетует представитель башкирского минобра. — Некоторым школьникам захотелось попробовать пересдать, подумали, что смогут получить большее количество баллов. Это была возможность рискнуть, проверить свои силы.
По мнению г-жи Ивановой, стресс у детей перед ЕГЭ «провоцируют родители».
— Дети знают, что им нужно сдать экзамен, — сообщает она. — Родители же накручивают сами себя и детей. И все вместе начинают переживать. Человек, который пришел сдавать экзамен, должен понимать, что, если он прекрасно знает материал, волноваться не о чем. Вспомним, как до введения ЕГЭ дети сдавали несколько экзаменов, а потом приходили в вуз и сдавали эти же экзамены по новой. Теперь ребенок сдает экзамен один раз. Ему не нужно заново переживать по этому поводу и заново проходить вступительные испытания.
В этом, по мнению г-жи Ивановой, и заключается главное преимущество ЕГЭ.
— К тому же результат дает возможность подать заявления на пять факультетов в пяти вузах, — напоминает он. — Можно подать его электронно на портале «Госуслуги» и на сайтах вузов. Не обязательно куда-то выезжать. Можно спокойно подать заявление в вузы в других городах.