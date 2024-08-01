В Новосибирске ищут подрядчика для сноса двух аварийных домов за 1,6 млн

В Новосибирске ищут подрядчика для сноса двух аварийных многоквартирных домов, расположенных в Ленинском и Первомайском районах. Здания находятся по адресам: улица Тельмана, 12 и 4-й переулок Римского-Корсакового, 5. Стоимость контракта составляет 1,6 миллиона рублей, согласно информации на портале госзакупок.
Победителю торгов предстоит не только демонтировать здания, но и провести засыпку траншей и котлованов, а также выполнить планировку площадей с использованием бульдозеров. Работы должны быть завершены в течение 16 рабочих дней с момента заключения контракта. Заявки на участие в торгах принимаются до 8 августа.