В Новосибирске ищут подрядчика для сноса двух аварийных домов за 1,6 млн

Победителю торгов предстоит не только демонтировать здания, но и провести засыпку траншей и котлованов, а также выполнить планировку площадей с использованием бульдозеров. Работы должны быть завершены в течение 16 рабочих дней с момента заключения контракта. Заявки на участие в торгах принимаются до 8 августа.