Восточное шоссе в Комсомольске-на-Амуре отремонтировали досрочно

Ремонт одной из важнейших автомагистралей города Комсомольск-на-Амуре — Восточного шоссе — завершился накануне. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», проезжую часть привели в порядок благодаря президентскому нацпроекту «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого город получил на данный объект 22,6 миллиона рублей.
По информации пресс-службы администрации города Юности, Восточное шоссе имеет протяжённость порядка двух километров — оно соединяет центральную часть Ленинского округа Комсомольска-на-Амуре с отдалённым микрорайоном имени Менделеева. Текущий ремонт здесь в последний раз проводился в 2014 году, после чего ограничивались лишь ямочным.
— Дорога находилась в плохом состоянии, на что неоднократно жаловались жители микрорайона, это стало одной из причин, по которой улица Восточное шоссе была включена в план ремонта, — рассказали нашему корреспонденту в администрации Комсомольска-на-Амуре. Подрядчик завершил все работы досрочно. В их перечень входило снятие старого слоя асфальта, подготовка основания, укладка нового дорожного полотна толщиной шесть сантиметров и укрепление обочин инертными материалами. Кроме того, сотрудники организации оборудовали приподнятый пешеходный переход в районе школы № 13.
Отметим, что Восточное шоссе стало 14 объектом улично-дорожной сети Комсомольска-на-Амуре, из числа тех, что были отремонтировали в текущем году за счёт средств президентского нацпроекта. На сегодняшний день к сдаче готовы ещё три городские магистрали и ещё на трёх работы пока не начинались. Среди объектов, которые были завершены досрочно — Комсомольское и Хумминское шоссе.