Восточное шоссе в Комсомольске-на-Амуре отремонтировали досрочно

Отметим, что Восточное шоссе стало 14 объектом улично-дорожной сети Комсомольска-на-Амуре, из числа тех, что были отремонтировали в текущем году за счёт средств президентского нацпроекта. На сегодняшний день к сдаче готовы ещё три городские магистрали и ещё на трёх работы пока не начинались. Среди объектов, которые были завершены досрочно — Комсомольское и Хумминское шоссе.