В автопарке России число старых автомобилей превысило 70%

В России стремительно состарился парк автомобилей: если в конце 2021 года по нашим дорогам ездили около 3 млн машин в возрасте 4−5 лет, то сейчас их почти в два раза больше. Две третьих автопарка страны — это старые, плохо обслуженные автомобили, которые в любой момент могут попасть в ДТП. Эта тенденция ускорится из-за повышения утильсбора и дороговизны кредитов, говорят опрошенные «Газетой.Ru» эксперты.