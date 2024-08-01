Курс тенге на 1 августа, цены на нефть и металлы

Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,46%, до 76,57 долларов за баррель. Как сообщалось, глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он прибыл для посещения инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль и заявили, что группировка не намерена прекращать свою борьбу.