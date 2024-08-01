Курс тенге на 1 августа, цены на нефть и металлы

Нефть: цены на нефть растут из-за опасений эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:55 аст 31 июля составила 80,5 долларов за баррель, что на 2,38% выше, чем на закрытие предыдущей сессии, сообщает Интерфакс-Казахстан.
Цена контрактов на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,46%, до 76,57 долларов за баррель. Как сообщалось, глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания был убит в Тегеране, куда он прибыл для посещения инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана. В ХАМАС возложили ответственность за нападение на Израиль и заявили, что группировка не намерена прекращать свою борьбу.
Металлы: цены на золото повышаются. По состоянию на 23:39 аст цена декабрьских фьючерсов на золото росла на 21,60 долларов, или на 0,88% — до 2 473,40 доллара за тройскую унцию. Стоимость сентябрьского фьючерса на серебро повышалась на 1,31% — до 28,9 долларов за унцию.
Криптовалюта: по данным портала coinmarketcap.com, на 21:30 аст bitcoin торговался по 66 496,74 доллара. За последние 24 часа первая криптовалюта подорожала на 0,31%, а ее капитализация составила 1,3 трлн долларов. Ethereum к этому времени стоил 3 301,24 доллара, понизившись в цене на 0,46%. Капитализация этой криптовалюты составила 396,8 млрд долларов. Глобальная капитализация рынка — 2,39 трлн долларов.
Курс тенге: Национальный банк Казахстана установил официальные курсы иностранных валют к тенге на 1 августа. Официальный курс тенге к доллару США установлен по итогам двух сессий на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 31 июля, официальный курс тенге к остальным валютам рассчитан через кросс-курсы, сложившиеся на 17:00 аст 31 июля.
1 австралийский доллар 308,07 тенге.
1 азербайджанский манат 279,62 тенге.
10 армянский драм 12,24 тенге.
1 белорусский рубль 145,11 тенге.
1 бразильский реал 84,45 тенге.
10 венгерских форинтов 12,98 тенге.
1 гонконгский доллар 60,67 тенге.
1 грузинский лари 176,19 тенге.
1 датская крона 68,81 тенге.
1 дирхам ОАЭ 129,04 тенге.
1 доллар США 473,95 тенге.
1 евро 513,38 тенге.
1 индийская рупия 5,66 тенге.
1000 иранский риал 11,3 тенге.
1 канадский доллар 342,52 тенге.
1 китайский юань 65,64 тенге.
1 кувейтский динар 1551,14 тенге.
1 кыргызский сом 5,64 тенге.
1 малазийский ринггит 103,21 тенге.
1 мексиканский песо 25,25 тенге.
1 молдавский лей 26,96 тенге.
1 норвежская крона 43,44 тенге.
1 польский злотый 119,71 тенге.
1 риял Саудовской Аравии 126,33 тенге.
1 российский рубль 5,5 тенге.
1 СДР 628,15 тенге.
1 сингапурский доллар 354,12 тенге.
1 таджикский сомони 44,84 тенге.
1 тайский бат 13,3 тенге.
1 турецкая лира 14,36 тенге.
100 узбекских сумов 3,8 тенге.
1 украинская гривна 11,56 тенге.
1 фунт стерлингов Соединенного Королевства 608,55 тенге.
1 чешская крона 20,18 тенге.
1 шведская крона 44,23 тенге.
1 швейцарский франк 538,21 тенге.
1 южноафриканский ранд 26,03 тенге.
100 южнокорейских вон 34,54 тенге.
1 японская иена 3,15 тенге.