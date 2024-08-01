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Аэроэкспрессы перестали курсировать между Киевским вокзалом и Внуково

Курсирование аэроэкспрессов между Киевским вокзалом и аэропортом Внуково остановлено, сообщила пресс-служба компании «Аэроэкспресс».

«С 1 августа мы завершаем работу по маршруту “Киевский вокзал — аэропорт Внуково”», — говорится в материале.

Пассажиры, которые заранее приобрели билеты на аэроэкспрессы для поездки в/из аэропорта Внуково в период после 1 августа, могут оформить возврат стоимости купленных билетов на сайте «Аэроэкспресс» через форму обратной связи.

Железнодорожные и автобусные маршруты «Аэроэкспресс» в аэропорты Шереметьево и Домодедово курсируют без изменений.

Как сообщалось ранее, с 1 августа перевозкой пассажиров от Киевского вокзала до аэропорта Внуково и обратно начнет заниматься Центральная пригородная пассажирская компания.