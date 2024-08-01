Айтишники не вписались в Петербург

Пока не вышло постановление правительства, закрепляющее новые условия IT-ипотеки, участники рынка могут только предполагать возможные последствия нововведения, обращает внимание господин Ельцов. «Сейчас ситуация выглядит так, будто Петербург и Москву пытаются вычеркнуть из списков регионов, в которых находятся объекты приобретения и где сконцентрирована основная аудитория этого ипотечного продукта. То есть пока выходит, что если человек прописан в столичных городах, он не сможет купить квартиру в Московской и Ленинградской области», — рассуждает эксперт. Господин Ельцов сомневается, что изменения условий по программе спровоцируют большой отток IT-специалистов в Ленобласть, так как они предпочитают покупать жилье там, где работают, то есть в городе.