Запасы сахара в Казахстане покрывают двухмесячную потребность внутреннего рынка — МСХ

«В рамках прогнозирования баланса со странами ЕАЭС согласован ввоз сахара в объеме 270 тыс. тонн. Фактически за январь-май текущего года завезено 150 тыс. тонн сахара, при этом доля РФ составляет 88% или 132 тыс. тонн. Кроме того, в рамках решения Совета ЕЭК для Казахстана предоставлено право на беспошлинный ввоз 300 тыс. тонн тростникового сырца для переработки из третьих стран до конца 2024 года, из которых сахарными заводами осуществлен ввоз 66 тыс.тонн сырца для переработки», — говорится в ответе.