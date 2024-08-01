Запасы сахара в Казахстане покрывают двухмесячную потребность внутреннего рынка — МСХ

«На сегодня запасы сахара по республике составляют порядка 100 тыс. тонн, в том числе на сахарных заводах — 35,5 тыс. тонн, в стабфондах — 47 тыс. тонн, в оптово-розничном звене — 17 тыс. тонн», — говорится в ответе минсельхоза на запрос редакции КазТАГ.
Согласно документу, дополнительно есть 10 тыс. тонн тростникового сырца для переработки на сахарных заводах и 23 тыс. тонн сырца — на границе.
При ежемесячном объеме потребления в среднем 46 тыс. тонн, имеющиеся запасы сахара и тростникового сырца в Казахстане покрывают двухмесячную потребность внутреннего рынка.
По данным аналитиков министерства, за январь-июнь 2024 года сахарными заводами произведено 66,6 тыс. тонн сахара.
«В рамках прогнозирования баланса со странами ЕАЭС согласован ввоз сахара в объеме 270 тыс. тонн. Фактически за январь-май текущего года завезено 150 тыс. тонн сахара, при этом доля РФ составляет 88% или 132 тыс. тонн. Кроме того, в рамках решения Совета ЕЭК для Казахстана предоставлено право на беспошлинный ввоз 300 тыс. тонн тростникового сырца для переработки из третьих стран до конца 2024 года, из которых сахарными заводами осуществлен ввоз 66 тыс.тонн сырца для переработки», — говорится в ответе.
В 2023 году объем внутреннего потребления сахара в республике составил 507 тыс. тонн сахара. Потребность внутреннего рынка обеспечена за счет производства сахара из отечественного сырья на 13% от общего объема потребления, остальная часть — за счет переработки тростникового сырца и поставок готового сахара из стран ЕАЭС, напоминают аналитики.