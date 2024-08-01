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До конца года дети-сироты из Красноярска получат более 300 квартир

На эти цели из краевого бюджета выделили более 1,2 млрд рублей.

Источник: IrkutskMedia.ru

До конца текущего года дети-сироты из Красноярска получат 315 однокомнатных квартир. На эти цели в рамках реализации региональной госпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан края» из краевого бюджета выделили более 1,2 млрд рублей.

Как рассказали в мэрии, очередь на получение жилплощади формирует министерство образования Красноярского края. В свою очередь, департамент градостроительства выступает в качестве муниципального заказчика и заключает контракты в установленном действующим законодательством порядке. Например, уже сейчас департамент приобрел 89 готовых квартир и еще 125 жилплощадей, которые будут готовы к концу года. Еще 83 квартиры находятся на стадии приобретения, а в скором времени планируется покупка еще 18 квартир.

Отметим, что в основном жилье для детей-сирот находится в новостройках Ленинского, Свердловского, Октябрьского, Центрального и Советского районов.