До конца года дети-сироты из Красноярска получат более 300 квартир

Как рассказали в мэрии, очередь на получение жилплощади формирует министерство образования Красноярского края. В свою очередь, департамент градостроительства выступает в качестве муниципального заказчика и заключает контракты в установленном действующим законодательством порядке. Например, уже сейчас департамент приобрел 89 готовых квартир и еще 125 жилплощадей, которые будут готовы к концу года. Еще 83 квартиры находятся на стадии приобретения, а в скором времени планируется покупка еще 18 квартир.