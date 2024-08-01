Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 1 августа

Официальный курс Национального банка на 1 августа — 473, 95 тенге за 1 доллар.
Средневзвешенный курс российского рубля — 5, 50 тенге.
По данным Kurs.kz, в обменниках Астаны 1 доллар продается по 472 — 477 тенге.
А в Алмате колеблется 474,7 — 476, 7 тенге.
Сейчас в обменниках российский рубль продается в диапазоне 5,31 — 5,55 тенге.
Отметим, что по итогам вечерней торговли 31 июля средний курс доллара подешевел на 1,01 тенге, составив 474, 15 тенге.
Так, вчера, 31 июля, официальный курс Национального банка составил — 475, 37 тенге за 1 доллар.
Средневзвешенный курс российского рубля — 5, 51 тенге.