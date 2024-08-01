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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 1 августа

В обменниках Астаны и Алматы доллар продается в диапазоне 472- 477 тенге, передает корреспондент агентства Kazinform..

Источник: pixabay.com

Официальный курс Национального банка на 1 августа — 473, 95 тенге за 1 доллар.
Средневзвешенный курс российского рубля — 5, 50 тенге.

По данным Kurs.kz, в обменниках Астаны 1 доллар продается по 472 — 477 тенге.
А в Алмате колеблется 474,7 — 476, 7 тенге.

Сейчас в обменниках российский рубль продается в диапазоне 5,31 — 5,55 тенге.

Отметим, что по итогам вечерней торговли 31 июля средний курс доллара подешевел на 1,01 тенге, составив 474, 15 тенге.

Так, вчера, 31 июля, официальный курс Национального банка составил — 475, 37 тенге за 1 доллар.
Средневзвешенный курс российского рубля — 5, 51 тенге.

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