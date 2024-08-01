Собянин заявил, что программа реновации за семь лет задала новый стандарт жизни в столице

«Одному из самых важных градостроительных проектов Москвы — программе реновации — семь лет. Она задала новый стандарт жизни в столице. Москвичи не просто переезжают из старых квартир в новые, а получают другой уровень комфорта с полностью сложившейся инфраструктурой», — говорится в сообщении.
Собянин отмечает, что за эти годы была сформирована необходимая документация, подготовлены проекты планировок и утверждено финансирование. Помимо этого, было подобрано более чем 13 млн кв. м территории для строительства жилья и введены в эксплуатацию 322 новостройки. Жители столицы въезжают в новые квартиры с улучшенной отделкой, соответствующей единому стандарту.
Уточняется, что новоселье уже отметили более 147 тыс. москвичей, а еще 20 тыс. сейчас находятся в процессе переезда или оформления документов. В среднем срок расселения домов сократился почти в два раза — до 5,5−6 месяцев.
Мэр добавил, что с начала текущего года была подобрана 21 площадка для строительства и введены в эксплуатацию 18 новостроек. Под переселение передали 31 жилой комплекс. В целом планируется ввести порядка 1,6 млн кв. м жилья и начать переселение около 50 тыс. человек.
Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. Всего в нее включено 5 176 домов, в которых проживают около 1 млн человек. Только за 2023 год было передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение более 47 тыс. человек.