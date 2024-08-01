Собянин заявил, что программа реновации за семь лет задала новый стандарт жизни в столице

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в августе 2017 года. Всего в нее включено 5 176 домов, в которых проживают около 1 млн человек. Только за 2023 год было передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение более 47 тыс. человек.