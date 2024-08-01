С первого августа взлетела цена на метан

С утра первого августа в соцсетях появились многочисленные факты увеличения автозаправками цены на метан до 3 950 сум.
И даже до 4-х тысяч сумов за кубометр, как на заправке в Ургенче.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Первого августа увеличились цены на метан, так как закончился срок действия потолка цены в 3750 сумов, передает корреспондент Podrobno.uz.
С утра первого августа в соцсетях появились многочисленные факты увеличения автозаправками цены на метан до 3 950 сум.
И даже до 4-х тысяч сумов за кубометр, как на заправке в Ургенче.