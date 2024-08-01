138 ларьков снесли в Екатеринбурге

Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
78 киосков убрали сами владельцы, 60 вынесли представители администрации города.
«Если владелец ларька нарушает правила размещения объекта (продает алкоголь, табак, меняет площадь киоска), ему направляется претензия. Часто предприниматели устраняют недостатки, но порой и игнорируют требования, — сказал директор Департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин. — Тогда мы расторгаем договор, после чего владелец обязан убрать НТО. На это дается 5 дней. Если ларек остается на месте, мы демонтируем его самостоятельно».
Далее ларьки отправляют на штрафстоянку, с которой владелец может забрать их в течение 45 дней. Если этого не произошло, то киоски утилизируют. Уже уничтожено 135 ларьков.
«МК-Урал» ранее писал, что многие владельцы киосков Екатеринбурга не платят налоги и сдают декларации с нулевым доходом, в 2023 году таких было 165. Также они практикуют неофициальный наем работников, с целью избежать отчислений в пенсионные фонды.
Практикуется продажа контрафактных алкоголя и сигарет, а также указанной продукции без акцизов, такие действия создают угрозу жизни и здоровью покупателей.