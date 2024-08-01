138 ларьков снесли в Екатеринбурге

«Если владелец ларька нарушает правила размещения объекта (продает алкоголь, табак, меняет площадь киоска), ему направляется претензия. Часто предприниматели устраняют недостатки, но порой и игнорируют требования, — сказал директор Департамента потребительского рынка администрации Екатеринбурга Максим Чаплыгин. — Тогда мы расторгаем договор, после чего владелец обязан убрать НТО. На это дается 5 дней. Если ларек остается на месте, мы демонтируем его самостоятельно».