В Татарстане повышенные выплаты контрактникам продлены до 20 августа

Как подписать контракт в Татарстане и подать заявку можно узнать на сайте heroes-tatarstan.ru, по телефонам: 117 (по Республике Татарстан) и 8 (800) 222−59−00 (жителям других регионов РФ). В Татарстане также продолжает действовать система поощрения за привлечение добровольца на контрактную службу. За каждого убывшего в военную часть контрактника рекрутер получает 100 тыс. рублей. Дополнительную информацию о том, как стать рекрутером можно на сайте heroes-tatarstan.ru и по телефонам: +7 965 589−74−83 , +7 965 589−76−98 , +7 965 589−76−98 .