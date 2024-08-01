С 2 по 13 августа в Самаре перекроют несколько улиц для ремонта теплотрасс

— трамваи № 5 «Улица Чапаевская — Барбошина поляна — стадион “Солидарность Самара Арена”: в прямом направлении проследуют по улице Чапаевской — улице Венцека — улице Фрунзе — улице Красноармейской — улице Арцыбушевской — улице Полевой — проспекту Ленина — улице Ново-Садовой (до завода им. Тарасова); в обратном направлении — от завода им. Тарасова/улицы Ново-Садовой — по проспекту Ленина — улице Полевой — улице Арцыбушевской — улице Красноармейской — улице Фрунзе — улице Пионерской — улице Чапаевской;