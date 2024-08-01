С 2 по 13 августа в Самаре перекроют несколько улиц для ремонта теплотрасс

Администрация Самары предупреждает, что для ремонта и модернизации теплотрасс в рамках подготовки к следующему отопительному сезону будут перекрыты следующие участки улиц:
— с 23:00 2 августа до 06:00 8 августа-улица Ново-Вокзальная, в районе пересечения с улицей Фадеева;
— с 06:00 2 августа до 06:00 9 августа- улиц Некрасовская, в районе пересечения с улицей Молодогвардейской;
— с 06:00 5 августа до 06:00 13 августа -улица Степана Разина, в районе пересечения с улицей Ленинградской;
— с 06:00 6 августа до 06:00 13 августа — улица Антонова-Овсеенко, в районе пересечения с улицей Ивана Булкина.
В связи с этим изменятся маршруты движения общественного транспорта.
Трамваи с 23:00 2 августа до 06:00 8 августа будут ходить следующим образом:
— трамваи № 5 «Улица Чапаевская — Барбошина поляна — стадион “Солидарность Самара Арена”: в прямом направлении проследуют по улице Чапаевской — улице Венцека — улице Фрунзе — улице Красноармейской — улице Арцыбушевской — улице Полевой — проспекту Ленина — улице Ново-Садовой (до завода им. Тарасова); в обратном направлении — от завода им. Тарасова/улицы Ново-Садовой — по проспекту Ленина — улице Полевой — улице Арцыбушевской — улице Красноармейской — улице Фрунзе — улице Пионерской — улице Чапаевской;
— трамваи № 7 «Стадион “Солидарность Самара Арена” — Станция метро “Победа”: в прямом направлении — по улице Фадеева — улице Ново-Вокзальной — улице Ставропольской — улице XXII Партсъезда — улице Гагарина — через Первый Безымянный переулок — далее по улице Физкультурной; в обратном направлении — по улице XXII Партсъезда — улице Ставропольской — улице Ново-Вокзальной — улице Фадеева;
— трамваи № 12 «Стадион “Солидарность Самара Арена” — Юнгородок»: в прямом направлении — улица Фадеева — улица Ново-Вокзальная — улица Ставропольская — улица XXII Партсъезда — Заводское шоссе — Костромской переулок; в обратном направлении — Костромской переулок — Заводское шоссе — улица XXII Партсъезда — улица Ставропольская — улица Ново-Вокзальная — улица Фадеева;
— трамваи № 20 «Улица Фадеева — Улица Чапаевская»: в прямом направлении — улица Фадеева — улица Ново-Вокзальная — улица Ставропольская — улица Антонова-Овсеенко — улица Гаражная — Четвертый проезд — улица Врубеля — улица Ново-Садовая — проспект Ленина — улица Полевая — улица Арцыбушевская — улица Красноармейская — улица Фрунзе — улица Пионерская — улица Чапаевская; в обратном направлении — улица Чапаевская — улица Венцека — улица Фрунзе — улица Красноармейская — улица Арцыбушевская — улица Полевая — проспект Ленина — улица Ново-Садовая — улица Врубеля — Четвертый проезд — улица Гаражная — улица Антонова-Овсеенко — улица Ставропольская — улица Ново-Вокзальная — улица Фадеева;
— трамваи № 20к «Улица Фадеева — Улица Чапаевская»: в прямом направлении — улица Чапаевская — улица Венцека — улица Фрунзе — улица Красноармейская — улица Арцыбушевская — улица Полевая — проспект Ленина — улица Ново-Садовая/завод им. Тарасова; в обратном направлении — завод им. Тарасова/улица Ново-Садовая — проспект Ленина — улица Полевая — улица Арцыбушевская — улица Красноармейская — улица Фрунзе — улица Пионерская — улица Чапаевская.
Также изменятся маршруты движения автобусов №№ 35, 55, 99, 272, 229 и троллейбусов №№ 6, 15, 16.