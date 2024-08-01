В Беларуси снова повысили экспортные цены на мясо и молоко

На молочку, наоборот, цены выросли для российского рынка, а для всех остальных покупателей не изменились. В частности, «молоко и сливки, сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых видах» жирностью более 1,5% подорожали для россиян с 350 до 360 российских рублей за килограмм.