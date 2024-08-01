В Беларуси снова повысили экспортные цены на мясо и молоко

Минсельхозпрод с 1 августа существенно повысил предельные минимальные цены на мясную и молочную продукцию, поставляемую за рубеж. Соответствующий документ опубликован на портале Pravo.by. Предыдущий раз эти цены менялись две недели назад.
В этот раз экспортные цены на мясную продукцию увеличились для всех внешних рынков, за исключением российского. Они выросли в среднем на 10 американских центов за килограмм.
На молочку, наоборот, цены выросли для российского рынка, а для всех остальных покупателей не изменились. В частности, «молоко и сливки, сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых видах» жирностью более 1,5% подорожали для россиян с 350 до 360 российских рублей за килограмм.
Сливочное масло всех типов стало дороже на 20 российских рублей за килограмм. А сыры (кроме нежирных и обезжиренных) выросли в цене на 10 российских рублей за килограмм.