Размеры госпособий семьям с детьми выросли с 1 августа

Изменяется размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет. При наличии I и II степени утраты здоровья до исполнения ребенку 18 лет и III и IV степени утраты здоровья до исполнения ребенку возраста 3 лет пособие будет составлять 100% БПМ, или Br433. При III и IV степени утраты здоровья после исполнения ребенку возраста 3 лет — 120% БПМ, или Br519.