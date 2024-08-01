Транспортная реформа стартовала в Екатеринбурге

«Первые брутто-контракты предполагается заключать на короткий срок — от полгода до года. Это необходимо, чтобы муниципалитет смог внести изменения в расчеты и договоры по итогам пробного периода. В дальнейшем контракты, скорее всего, будут составляться на период от трех лет, что позволит предприятиям, в том числе увеличивать штат сотрудников и обновлять подвижной состав», — отмечают в мэрии.