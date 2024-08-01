Транспортная реформа стартовала в Екатеринбурге

«Сегодня завершается процесс подписания брутто-контрактов с Гортрансом по перевозке пассажиров городским наземным электротранспортом — трамваями и троллейбусами», — говорится в сообщении.
Планируется, что автобусы перейдут на брутто-систему в октябре. Власти рассчитывают с помощью новых контрактов повысить зарплату водителей до 80 тыс. рублей.
«Первые брутто-контракты предполагается заключать на короткий срок — от полгода до года. Это необходимо, чтобы муниципалитет смог внести изменения в расчеты и договоры по итогам пробного периода. В дальнейшем контракты, скорее всего, будут составляться на период от трех лет, что позволит предприятиям, в том числе увеличивать штат сотрудников и обновлять подвижной состав», — отмечают в мэрии.
Также с октября в Екатеринбурге начнет действовать Центр управления перевозками. Его специалисты в режиме реального времени будут регулировать потоки автобусов, троллейбусов и трамваев относительно друг друга. Так, в случае если электротранспорт выйдет из строя, его подменят машины, не зависящие от контактной сети, и наоборот.
Реформу транспорта глава Екатеринбурга Алексей Орлов представил еще в марте. Теперь выручка от билетов пойдет в бюджет города, а транспортным компаниям начнут платить за количество пройденных километров, а не за число перевезенных пассажиров. С помощью новой системы чиновники намерены реабилитировать транспортную систему города, на которую постоянно жалуются жители.