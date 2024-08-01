На Среднем Урале работодатели ищут фотографа на кладбища и котоситтера

Самую высокооплачиваемую должность в данном перечне предлагает екатеринбургское агентство недвижимости, которое ищет «кайфоменеджера». В действительности вакансия предполагает работу не с «кайфом», а с недвижимостью на первичном и вторичном рынках с зарплатой от 85 до 450 тысяч рублей.