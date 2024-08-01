На Среднем Урале работодатели ищут фотографа на кладбища и котоситтера

Работодатели Екатеринбурга и Свердловской области ищут специалистов на необычные вакансии. Некоторым из них готовы платить до 450 тысяч рублей на руки.
Самую высокооплачиваемую должность в данном перечне предлагает екатеринбургское агентство недвижимости, которое ищет «кайфоменеджера». В действительности вакансия предполагает работу не с «кайфом», а с недвижимостью на первичном и вторичном рынках с зарплатой от 85 до 450 тысяч рублей.
Недавно в регионе появились вакансии энерджайзера (75−90 тысяч рублей) и релокатора (48−68 тысяч рублей) — специалисты должны менять аккумуляторы у самокатов и отвозить их на парковки соответственно.
— Любители кошек могут откликнуться на вакансию котоситтера — специалиста по передержке питомцев на зарплату от 15 до 20 тысяч рублей на руки. Ключевые обязанности: брать животное на передержку к себе домой, своевременно кормить гостя, играть, окружать заботой и делать фото счастливого котика, — сообщает служба исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru.
Также стоит отметить вакансию фотографа захоронений, которому предлагают доход от ста тысяч рублей до налогового вычета. Работа вахтовым методам предполагает выезд на кладбища и съемку мест захоронений для создания карт. Сотруднику обещают проживание, питание, оплату бензина и мобильной связи.
В перечень интересных профессий региона аналитики включили вдохновителя на творчество, киберспортсмена на VR-арену, биохимика на производство водорослей, бустера по обучению прокачке персонажей в онлайн-играх. Свердловские работодатели готовы платить семейному банкиру, охотнику за талантами и даже сценаристу вирусных видео.