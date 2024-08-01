Автобусные предприятия Екатеринбурга переводят на новую схему оплаты

В Екатеринбурге автобусные предприятия перейдут на новую схему оплаты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
1 августа завершается подписание брутто-контрактов с Гортрансом по поводу перевозки пассажиров трамваями и троллейбусами. На очереди — автобусы. В мэрии надеются на то, что по новой системе там начнут работу уже в октябре.
Первые брутто-контракты будут заключать на сроки от шести месяцев до года. Это важно, чтобы муниципалитет смог при необходимости скорректировать договоры и расчёты. Затем контракты будут заключать на три года и более.