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Автобусные предприятия Екатеринбурга переводят на новую схему оплаты

Это может произойти уже осенью.

В Екатеринбурге автобусные предприятия перейдут на новую схему оплаты. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

1 августа завершается подписание брутто-контрактов с Гортрансом по поводу перевозки пассажиров трамваями и троллейбусами. На очереди — автобусы. В мэрии надеются на то, что по новой системе там начнут работу уже в октябре.

Первые брутто-контракты будут заключать на сроки от шести месяцев до года. Это важно, чтобы муниципалитет смог при необходимости скорректировать договоры и расчёты. Затем контракты будут заключать на три года и более.