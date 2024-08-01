Какие квартиры можно снять в Новосибирске и почем

«За счет большой численности населения, притока кадров и будущих студентов из других городов региона, а также инвестиционной привлекательности города, Новосибирск отличается одним из наиболее активных рынков долгосрочной аренды, и спрос на съем жилья только растет. За год интерес к долгосрочной аренде в мегаполисе вырос на 44,6%», — рассказал глава «Яндекс Аренды» Роман Жуков.