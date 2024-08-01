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Какие квартиры можно снять в Новосибирске и почем

НОВОСИБИРСК, 1 августа, ФедералПресс. В Новосибирске чаще всего предлагают для аренды одно- и двухкомнатные квартиры. Их доля среди размещаемых объявлений составляет 44% и 36% соответственно. Об этом рассказали в сервисе «Яндекс Аренда».

Источник: РИА "Новости"

«За счет большой численности населения, притока кадров и будущих студентов из других городов региона, а также инвестиционной привлекательности города, Новосибирск отличается одним из наиболее активных рынков долгосрочной аренды, и спрос на съем жилья только растет. За год интерес к долгосрочной аренде в мегаполисе вырос на 44,6%», — рассказал глава «Яндекс Аренды» Роман Жуков.

В сервисе добавили, что стоимость аренды студии в городе составляет в среднем 26,3 тысячи рублей в месяц, однокомнатной квартиры — 30,1 тысячи, двухкомнатной — 36,1 тысячи, трехкомнатной — 46,3 тысячи.

В «Яндекс Аренде» рассказали, что начали работу в Новосибирске с 1 августа с учетом перспективности этого города-миллионника. В частности, речь идет о возможности снимать жилье полностью онлайн.

Сегодня в Новосибирске представлены и другие аналогичные сервисы, например, «Авито Недвижимость», ЦИАН, «Этажи».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что за период льготной ипотеки цены на квартиры в Новосибирске выросли вдвое.

недвижимость