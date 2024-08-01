Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк Казахстана планирует продать до $600 млн из Нацфонда в августе

АСТАНА, 1 авг — Sputnik. Нацбанк Казахстана планирует продать от 500 до 600 миллионов долларов США из Нацфонда в августе.

Такое информационное сообщение разместил Национальный регулятор на своем сайте.

Повод — выделение трансфертов в республиканский бюджет, по предварительной прогнозной заявке правительства Казахстана.

В июле продажи валюты для трансфертов составили 506 миллионов долларов. Доля продаж из Нацфонда составила 14% от общего объема торгов и не более 23 миллионов долларов в день.

А вот покупка валюты ожидается в размере от 200 до 250 миллиона долларов, для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ (единый национальный пенсионный фонд) в августе.

Чтобы поддержать валютную долю пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30%, в июле Национальный Банк продолжил покупку иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 275 миллионов долларов или порядка 7% от общего объема рынка.

Озвучили в Нацбанке и ситуацию по тенге и торгам на бирже.

По итогам июля курс тенге ослаб на 0,5% до 474,15 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 183 до 170 миллионов долларов. Общий объем торгов составил 3,7 миллиарда долларов.

экономика