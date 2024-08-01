Нацбанк Казахстана планирует продать до $600 млн из Нацфонда в августе

Такое информационное сообщение разместил Национальный регулятор на своем сайте.
Повод — выделение трансфертов в республиканский бюджет, по предварительной прогнозной заявке правительства Казахстана.
В июле продажи валюты для трансфертов составили 506 миллионов долларов. Доля продаж из Нацфонда составила 14% от общего объема торгов и не более 23 миллионов долларов в день.
А вот покупка валюты ожидается в размере от 200 до 250 миллиона долларов, для поддержания валютной доли пенсионных активов ЕНПФ (единый национальный пенсионный фонд) в августе.
Чтобы поддержать валютную долю пенсионных активов ЕНПФ на уровне 30%, в июле Национальный Банк продолжил покупку иностранной валюты на биржевых торгах, общая сумма которых составила 275 миллионов долларов или порядка 7% от общего объема рынка.
Озвучили в Нацбанке и ситуацию по тенге и торгам на бирже.
По итогам июля курс тенге ослаб на 0,5% до 474,15 тенге за доллар США. Среднедневной объем торгов на Казахстанской фондовой бирже за месяц снизился со 183 до 170 миллионов долларов. Общий объем торгов составил 3,7 миллиарда долларов.