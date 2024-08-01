В Волгоградской области снова подорожали все марки бензина

За минувшую неделю на автозаправках Волгоградской области снова подорожали все марки бензина. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Волгоградстата, эксперты проанализировали цены с 22 по 29 июля.
На 0,44% подскочила стоимость дизельного топлива. Сейчас жители региона платят за литр 63 рубля 48 копеек. Еще больше подскочила в цене марка АИ-92. Автомобилисты в среднем переплачивают на 0,48% больше, чем на предыдущей неделе. Согласно данным специалистов, литр стоит 53 рубля 48 копеек.
АИ-95 подрос на 0,64% и обходится волгоградцам в 59 рублей 52 копейки. АИ-98 побил рекорды — подорожание произошло сразу на 0,95%. Стоимость этой марки — выше 70 рублей.