Фермеры в этом сезоне продали в Москве свыше 3 тысяч тонн ягод

При этом в прошлом году горожане приобрели более 2 100 тонн клубники. В этот раз ассортимент продукции расширился до 11 видов ягод, а число точек продаж выросло со 150 до 250. Ранее эксперты предположили, что фрукты и ягоды в России могут подорожать на 20−50% процентов. Причиной этого могла стать аномальная жара и экономическая обстановка. Также непогода могла привести к сокращению урожая овощей, предупреждали сельхозпроизводители. В первую очередь это касалось томатов и картофеля.